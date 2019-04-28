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    На Харківщині підліток впав із мосту, намагаючись зробити ефектне селфі

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    На Харківщині підліток впав із мосту, намагаючись зробити ефектне селфі - На Харківщині підліток впав із мосту, намагаючись зробити ефектне селфі
    На Харківщині підліток впав із мосту, намагаючись зробити ефектне селфі

    13-річний юнак із травмами різного ступеню складності госпіталізований до харківської лікарні

    У селищі Селекційне Харківської області 13-річний хлопець зірвався з залізничного мосту. Підлітка госпіталізували, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості, повідомляє Головне управління Нацполіції у Харківській області.

    Інцидент стався близько 19:50 27 квітня. «За попередніми даними, підліток разом із друзями фотографувався на залізничному мосту. Раптом хлопець зірвався та впав на землю», – йдеться в повідомленні.

    Потерпілий із травмами різного ступеня тяжкості був доставлений до лікарні у Харкові. Поліцейські з'ясовують усі обставини події.

    Національна поліція України
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