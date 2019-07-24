На Харківщині поліція затримала 46 молодиків, які захопили агрофірму



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Молодики поводили себе агресивно, погрожували господарю агрофірми розправою Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

До сільгосппідприємства «Маяк» під’їхало два автобуси молодиків із дубинками

На Харківщині поліцейські припинили спробу рейдерського захоплення приватного сільгосппідприємства «Маяк» у селі Велика Губщина.

Про це 24 липня повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

«22 липня близько 22:00 невідомі особи вчинили спробу незаконно захопити районну агрофірму. До сільгосппідприємства «Маяк» під’їхало два автобуси молодиків із дубинками. Вони показали господарю документи, відповідно до яких відбулася зміна власника», - заявили в поліції.

Зазначається, що молодики поводили себе агресивно, погрожували господарю агрофірми розправою. 36-річний чоловік відразу зателефонував до поліції.

На місце події прибули керівництво обласного главку поліції, групи швидкого реагування та слідчо-оперативна група Валківського відділу поліції.

«З’ясувалося, що державний реєстратор Заїчинської сільської ради Полтавської області за підробленими документами змінив та провів незаконні реєстраційні дії у Державному реєстрі юридичних осіб стосовно приватного сільгосппідприємства «Маяк», а саме, змінив власника та керівника», - повідомили в поліції.

Слідчим Валківського ВП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті протиправні дії караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

До Валківського відділу для проведення слідчих дій доставлено 46 осіб, серед яких громадяни Росії та мешканці окупованих територій. У правопорушників виявлено холодну зброю, електрошокери, балончики зі сльозогінним газом, балаклави та документація, у тому чисті бланки охоронної фірми.

Вирішується питання щодо їх затримання за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.