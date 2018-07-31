На Харківщині в колекторі знайшли тіло військовослужбовця



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Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Обставини загибелі 23-річного чоловіка встановлюються

На території військової частини в місті Лозова було виявлено тіло 23-річного військовослужбовця з тілесними ушкодженнями.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

«Інформація про подію надійшла до поліції 30 липня. Працівники поліції виявили тіло загиблого у каналізаційному колекторі на території військової частини», - говориться у повідомленні.

Обставини загибелі встановлюються.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Раніше повідомлялося, що у військовій частині в Миколаєві загинув військовослужбовець ЗСУ.