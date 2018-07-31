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    На Харківщині в колекторі знайшли тіло військовослужбовця

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    На Харківщині в колекторі знайшли тіло військовослужбовця
    Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

    Обставини загибелі 23-річного чоловіка встановлюються

    На території військової частини в місті Лозова було виявлено тіло 23-річного військовослужбовця з тілесними ушкодженнями.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    «Інформація про подію надійшла до поліції 30 липня. Працівники поліції виявили тіло загиблого у каналізаційному колекторі на території військової частини», - говориться у повідомленні.

    Обставини загибелі встановлюються.

    Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

    Раніше повідомлялося, що у військовій частині в Миколаєві загинув військовослужбовець ЗСУ.

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