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    На Харківщині від удару електрострумом загинув 17-річний підліток

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    У Харкові трагедією завершилося катання підлітків на вагоні поїзда - На Харківщині від удару електрострумом загинув 17-річний підліток
    У Харкові трагедією завершилося катання підлітків на вагоні поїзда
    Фото: Укрзалізниця

    Трагедією завершилося катання двох підлітків на даху залізничних вагонів

    У Сахновщинському районі Харківської області двоє 17-річних підлітків, вирішивши покататися на вагонах, отримали удар струмом, унаслідок чого один із них загинув, інший госпіталізований в реанімаційне відділення Харківської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, передає «Інтерфакс Україна».

    «Встановлено, що підлітки, розважаючись, залізли на вагони і внаслідок нещасного випадку доторкнулися до електромережі. В результаті події один з неповнолітніх загинув на місці, а інший отримав 70% опіків тіла», - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

    Як повідомлялося раніше, у 2018 році у Львові двоє молодих людей отримали тілесні ушкодження внаслідок ураження електрострумом на залізничній колії в районі станції «Підзамче».

    УДАР Україна
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