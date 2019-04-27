На Харківщині від удару електрострумом загинув 17-річний підліток



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У Харкові трагедією завершилося катання підлітків на вагоні поїзда Фото: Укрзалізниця

Трагедією завершилося катання двох підлітків на даху залізничних вагонів

У Сахновщинському районі Харківської області двоє 17-річних підлітків, вирішивши покататися на вагонах, отримали удар струмом, унаслідок чого один із них загинув, інший госпіталізований в реанімаційне відділення Харківської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, передає «Інтерфакс Україна».

«Встановлено, що підлітки, розважаючись, залізли на вагони і внаслідок нещасного випадку доторкнулися до електромережі. В результаті події один з неповнолітніх загинув на місці, а інший отримав 70% опіків тіла», - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Як повідомлялося раніше, у 2018 році у Львові двоє молодих людей отримали тілесні ушкодження внаслідок ураження електрострумом на залізничній колії в районі станції «Підзамче».