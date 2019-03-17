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    На Харківщині затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол за вбивство

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    На Харківщині затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол за вбивство

    У 2008 році на ґрунті міжнаціональної ворожнечі чоловік убив п'ятьох людей у станиці Первомайській Грозненського району

    Правоохоронці в Харківській області затримали 33-річного громадянина Російської Федерації, який перебував у міжнародному розшуку, кого обвинувачено у вчиненні вбивства і зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів.

    Про це повідомила прес-служба Національної поліції в суботу, 16 березня.

    «Чоловік звинувачується правоохоронними органами Російської Федерації в скоєнні вбивства і зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів... З 20 лютого поточного року знаходився в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу і Європолу«, - йдеться в повідомленні.

    За інформацією правоохоронців, затриманий входив до складу злочинного угруповання. У 2008 році на ґрунті міжнаціональної ворожнечі він убив п'ятьох людей у станиці Первомайській Грозненського району Чеченської Республіки. За це йому загрожувало довічне ув'язнення.

    На цей час чоловік затриманий на виконання ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Стосовно нього застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб.

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