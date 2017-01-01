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    На Харківщині затримали підлітків, які обстріляли рейсовий автобус

    Зловмисниками виявилися троє учнів дев’ятого класу 15 та 16 років
    У Харківській області поліцейські затримали підлітків, які неподалік селища Бугаївка обстріляли рейсовий автобус із пневматичної зброї. Про це повідомляє у Facebook прес-служба обласної поліції.  «Поліцейські відпрацювали усі населені пункти, поблизу яких сталася подія. В результаті особи, які вчинили це кримінальне
    • Вчора, 22:54
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    <p>Один з підлітків запевняє, що знайшов пневматичну рушницю у лісі</p>

    Один з підлітків запевняє, що знайшов пневматичну рушницю у лісі

    Зловмисниками виявилися троє учнів дев’ятого класу 15 та 16 років

    У Харківській області поліцейські затримали підлітків, які неподалік селища Бугаївка обстріляли рейсовий автобус із пневматичної зброї.

    Про це повідомляє у Facebook прес-служба обласної поліції. 

    «Поліцейські відпрацювали усі населені пункти, поблизу яких сталася подія. В результаті особи, які вчинили це кримінальне правопорушення, були встановлені. Ними виявилися троє учнів дев’ятого класу місцевої школи 15 та 16 років», - розповів начальник Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області Сергій Човпан.

    За його словами, подія сталася 3 грудня. Їдучи за маршрутом Харків - Вовчанськ, водій автобуса помітив, що поперек дороги лежить колода. Відразу після того, як автобус зупинився, у салоні почувся дзвін розбитого скла. У салоні перебувало 12 людей та, на щастя, ніхто з них не постраждав, хоча куля з пневматичної зброї пробила бокове скло за кілька сантиметрів від одного з пасажирів.

    До розкриття цього злочину був залучений практично весь особовий склад місцевого відділу поліції, і зловмисників вдалося вирахувати.

    За словами одного з підлітків, він нещодавно знайшов у лісі пневматичну рушницю. Разом із товаришами домовився відстріляти зброю. Спочатку стріляли по деревах неподалік від траси, а згодом вирішили випробувати зброю на автомобілях.

    Зараз підлітки надають свідчення слідчим, вони повністю визнали свою провину. 

    У поліції нагадали, що нормами чинного законодавства передбачена кримінальна відповідальність за скоєння тяжких злочинів, у тому числі і хуліганств, яка наступає з 14 років. Згідно з санкцією ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу, за якою проводиться досудове розслідування, скоєння такого злочину карається позбавленням волі на строк до 4 років. Остаточну долю школярів вирішить суд.

    Як повідомляв «Главком», у грудні на Львівщині, у селі Сокільники, на стоянці біля комплексу «Панська гора», невідомий чоловік здійснив постріл у багажний відсік туристичного автобуса з гранатомета. 

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