На Харківщині затримали підлітків, які обстріляли рейсовий автобус

Зловмисниками виявилися троє учнів дев’ятого класу 15 та 16 років

У Харківській області поліцейські затримали підлітків, які неподалік селища Бугаївка обстріляли рейсовий автобус із пневматичної зброї. Про це повідомляє у Facebook прес-служба обласної поліції. «Поліцейські відпрацювали усі населені пункти, поблизу яких сталася подія. В результаті особи, які вчинили це кримінальне



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Один з підлітків запевняє, що знайшов пневматичну рушницю у лісі

Зловмисниками виявилися троє учнів дев’ятого класу 15 та 16 років

У Харківській області поліцейські затримали підлітків, які неподалік селища Бугаївка обстріляли рейсовий автобус із пневматичної зброї.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба обласної поліції.

«Поліцейські відпрацювали усі населені пункти, поблизу яких сталася подія. В результаті особи, які вчинили це кримінальне правопорушення, були встановлені. Ними виявилися троє учнів дев’ятого класу місцевої школи 15 та 16 років», - розповів начальник Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області Сергій Човпан.

За його словами, подія сталася 3 грудня. Їдучи за маршрутом Харків - Вовчанськ, водій автобуса помітив, що поперек дороги лежить колода. Відразу після того, як автобус зупинився, у салоні почувся дзвін розбитого скла. У салоні перебувало 12 людей та, на щастя, ніхто з них не постраждав, хоча куля з пневматичної зброї пробила бокове скло за кілька сантиметрів від одного з пасажирів.

До розкриття цього злочину був залучений практично весь особовий склад місцевого відділу поліції, і зловмисників вдалося вирахувати.

За словами одного з підлітків, він нещодавно знайшов у лісі пневматичну рушницю. Разом із товаришами домовився відстріляти зброю. Спочатку стріляли по деревах неподалік від траси, а згодом вирішили випробувати зброю на автомобілях.

Зараз підлітки надають свідчення слідчим, вони повністю визнали свою провину.

У поліції нагадали, що нормами чинного законодавства передбачена кримінальна відповідальність за скоєння тяжких злочинів, у тому числі і хуліганств, яка наступає з 14 років. Згідно з санкцією ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу, за якою проводиться досудове розслідування, скоєння такого злочину карається позбавленням волі на строк до 4 років. Остаточну долю школярів вирішить суд.

Як повідомляв «Главком», у грудні на Львівщині, у селі Сокільники, на стоянці біля комплексу «Панська гора», невідомий чоловік здійснив постріл у багажний відсік туристичного автобуса з гранатомета.