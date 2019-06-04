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    На Херсонщині блискавка підпалила два будинки

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    <p>Випадки загорання даху житлового будинку від блискавки сталися у м. Олешки та с. Першотравневе</p> - На Херсонщині блискавка підпалила два будинки

    Випадки загорання даху житлового будинку від блискавки сталися у м. Олешки та с. Першотравневе

    Фото: ГУ ДСНС України у Херсонській області

    В обох випадках люди не постраждали

    На Херсонщині через влучення блискавок горіли покрівлі двох приватних будинків.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Херсонській області.

    «3 червня о 12:54 на номер Служби «101» м. Олешки надійшло повідомлення від сусідів про загорання даху житлового будинку по вул. Лагерній», - розповіли рятувальники.

    Зазначається, що локалізовано пожежу о 13:20, ліквідовано о 13:45 на площі 64 кв. м. Зі слів свідків було з’ясовано, що покрівля будинку загорілася після ураження блискавки.

    Ще одна приватна будівля пошкоджена пожежею через влучення блискавки у с. Першотравневе Бериславського району. В результаті пожежі вигоріло 8 кв. м покрівлі будинку.

    В обох випадках люди не постраждали.

    Раніше повідомлялося, що у Херсонській області 3 червня блискавка вбила дівчину.

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