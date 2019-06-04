  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Херсонщині блискавка вбила дівчину

    • Розсилка
    На Херсонщині блискавка вбила дівчину

    Блискавка вразила дівчину під час збору полуниці

    В Херсонській області 3 червня блискавка вбила дівчину під час збору полуниці.

    Про це повідомляє місцеве видання «Новий день».

    Повідомляється, що 3 червня група працівників з Миколаєва вранці приїхала збирати полуницю на плантацію біля села Раденськ Алешковського району Херсонської області. Однак відразу ж погіршилася погода, зокрема пролунав грім, і відразу ж вдарила блискавка.

    Розряд атмосферної електрики побив 17-річну дівчину, яка не встигла нікуди сховатися.

    Смерть від удару блискавки була миттєвою, реанімувати пацієнтку не вдалося, повідомляють в обласному територіальному Центрі екстреної медичної допомоги. За його даними, інші учасники польових робіт не постраждали.

    смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ