На Херсонщині блискавка вбила дівчину



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Блискавка вразила дівчину під час збору полуниці

В Херсонській області 3 червня блискавка вбила дівчину під час збору полуниці.

Про це повідомляє місцеве видання «Новий день».

Повідомляється, що 3 червня група працівників з Миколаєва вранці приїхала збирати полуницю на плантацію біля села Раденськ Алешковського району Херсонської області. Однак відразу ж погіршилася погода, зокрема пролунав грім, і відразу ж вдарила блискавка.

Розряд атмосферної електрики побив 17-річну дівчину, яка не встигла нікуди сховатися.

Смерть від удару блискавки була миттєвою, реанімувати пацієнтку не вдалося, повідомляють в обласному територіальному Центрі екстреної медичної допомоги. За його даними, інші учасники польових робіт не постраждали.