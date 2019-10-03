На Херсонщині цього літа відпочили майже 60 тисяч іноземців



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Цьогоріч Херсонську область відвідало 3 млн 920 тис туристів, з них 58 тис 197 іноземців

Херсонщину цьогоріч відвідали 58 тис. 197 іноземців. Цей регіон для подорожі найчастіше обирали поляки, американці, білоруси, німці, італійці.

Про це повідомляє «Нова Каховка City» із посиланням на директора департаменту туризму та курортів ОДА Тетяну Волинець.

«Цьогоріч Херсонську область відвідало 3 млн 920 тис туристів, з них 58 тис 197 іноземців. Яка географія туристів на Херсонщині? Переважна кількість відпочиваючих з Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Запорізької, Одеської, Вінницької, Харківської, Львівської, Хмельницької, Житомирської областей. Країни-лідери за туристичними відвідуваннями Херсонщини - Польща, США, Білорусь, Німеччина, Італія», - йдеться в повідомленні.

Згідно з офіційною інформацією, впродовж сезону туристів приймали 227 закладів відпочинку та оздоровлення (державної, комунальної та колективної власності), 46 дитячих оздоровчих таборів, 15 спеціалізованих санаторних закладів, 1186 мініготелів і пансіонатів приватного сектору, а також 65 баз та комплексів зеленого туризму, 54 цілорічні готельні комплекси.

Категорію «зірок» на Херсонщині на сьогодні мають тільки 4 заклади: готелі Оптіма*** та Greenstone** (Херсон), Ревлан* (Нова Каховка), Прем’єра** (Залізний Порт Голопристанського району). Сертифікати відповідності послуг проживання є у 68 закладів.

Завдяки роботі професійних соціологічних фокус-груп виокремлено основні проблемні питання сфери туризму та обслуговування людей. Так, відпочивальники незадоволені якістю умов транспортних перевезень, забезпеченням приміщень для власних потреб та подекуди відсутністю банкоматів.

Як повідомляв Укрінформ, окрім Чорноморського та Азовського узбережжя, люди охоче відвідують біосферний заповідник Асканія-Нова та Національний природний парк Джарилгач. Також простежується цілеспрямований потік туристів на Лемурійське озеро у Чаплинському районі.