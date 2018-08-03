На Херсонщині поліцейський вимагав хабар за перереєстрацію зброї



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Правоохоронцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Співробітники Головного управління Служби безпеки України в АР Крим викрили на хабарі інспектора з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Чаплинського відділу поліції Херсонщини.

Оперативники спецслужби встановили, що старший лейтенант поліції вимагав п'ятнадцять тисяч гривень від місцевого жителя за сприяння у перереєстрації мисливської нарізної зброї.

Співробітники СБ України затримали поліцейського на одній з вулиць районного центру під час одержання всієї суми хабаря.

Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з військовою прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції.