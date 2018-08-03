  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Херсонщині поліцейський вимагав хабар за перереєстрацію зброї

    • Розсилка
    На Херсонщині поліцейський вимагав хабар за перереєстрацію зброї

    Правоохоронцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

    Співробітники Головного управління Служби безпеки України в АР Крим викрили на хабарі інспектора з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Чаплинського відділу поліції Херсонщини.

    Оперативники спецслужби встановили, що старший лейтенант поліції вимагав п'ятнадцять тисяч гривень від місцевого жителя за сприяння у перереєстрації мисливської нарізної зброї.

    Співробітники СБ України затримали поліцейського на одній з вулиць районного центру під час одержання всієї суми хабаря.

    Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Херсонщині поліцейський вимагав хабар за перереєстрацію зброї
    На Херсонщині поліцейський вимагав хабар за перереєстрацію зброї

    Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з військовою прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції. 

    Читайте також
    Національна поліція України Крим СБУ корупція в Україні хабар Херсонщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ