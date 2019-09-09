На Херсонщині у дворі будинку стався вибух



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Попередньо, зловмисник закинув у двір приватного будинку в Новій Каховці гранату РГД-5

У дворі приватного будинку в Новій Каховці на Херсонщині стався вибух, ймовірно, здетонувала граната. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в області.

«Сьогодні вранці в поліцію Херсонської області зателефонував житель міста Нова Каховка. Чоловік розповів, що близько години тому у дворі його домоволодіння щось вибухнуло. На щастя, ніхто з громадян не постраждав», - вказали в поліції.

Під час огляду місця події поліцейські виявили на поверхні невелику вирву, що залишилася після вибуху, і металеві уламки.

«Фахівці-вибухотехніки обласного главку поліції припускають, що зловмисник використовував гранату РГД-5. Більш точна інформація буде після проведення дослідження працівниками експертно-криміналістичного центру», - зазначили в поліції.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до семи років. Наразі слідчо-оперативна група з'ясовує всі обставини події.