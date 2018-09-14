На Херсонщині виявили високий вміст сульфатів у ґрунті після викидів у Криму



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Вміст сульфатів у ґрунті перевищено в порівнянні з минулими роками

У Херсонській області в пробах, узятих у ґрунті біля свердловини з питною водою, виявили підвищений вміст сульфатів. Про це йдеться у відповіді Державної екологічної інспекції України в Херсонській області на запит проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За інформацією Держекоінспекції, 31 серпня 2018 року фахівці взяли проби ґрунту в точках постійного моніторингового спостереження за впливом підприємства «Кримський титан» на стан ґрунту в районі Преображенської сільської ради Каланчацького району та Першокостянтинівської сільської ради Чаплинського району, а також біля пунктів пропуску «Чаплинка» і «Каланчак».

Як випливає з відповіді на запит, проби показали, що біля свердловини питної води на території Преображенської сільської ради та біля пункту пропуску «Каланчак» вміст сульфатів у ґрунті перевищено в порівнянні з минулими роками.

Також у відомстві повідомили, що 5 вересня фахівці взяли проби ґрунту в селах Олександрівка, Преображенка і біля свердловини питної води на території Преображенської сільської ради в Каланчацькому районі, а також у селах Первоконстантинівка, Григорівка, Нововолодимирівка та Іванівка в Чаплинському районі.

У порівнянні з пробами, взятими 31 серпня, вміст сульфатів збільшився в селі Першокостянтинівка (з 78,2 мг/дм3 до 119,32 мг/дм3) і біля свердловини питної води на території Преображенського сільської ради (с 312,8 мг/дм3 до 617,4 мг/дм3), де також збільшився вміст хлоридів (з 46,15 мг/дм3 до 103,0 мг/дм3), йдеться у відповіді відомства.

У Держекоінспекції додали, що 12 вересня фахівці знову взяли проби ґрунту в вищезазначених точках для подальших досліджень.

Раніше заступник гендиректора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Роман Родина розповів, що викид хімічних речовин із кислотонакопичувача заводу «Кримський титан» у першу чергу впливає на зір і дихання.