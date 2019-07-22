На Херсонщини військовий прострелив ногу товаришеві по службі



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Злочин класифікували за ч. 1 ст. 414 Кримінального кодексу (порушення правил поводження зі зброєю)

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі, розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил поводження зі зброєю. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією бюро, військовослужбовець під час розряджання зброї вистрілив із автомата АКС-74, чим завдав поранення в ногу своєму колезі по службі. Пораненого госпіталізували до військового шпиталю Миколаєва.

«Планується комплекс судових експертиз та вручення військовослужбовцю повідомлення про підозру», - повідомили в бюро.

ДБР класифікувало злочин за ч. 1 ст. 414 Кримінального кодексу (порушення правил поводження зі зброєю, якщо це заподіяло потерпілому тілесні ушкодження).

У разі доведення вини військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді службового обмеження на строк до 2 років або триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавлення волі на строк до 3 років.