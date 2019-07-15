На Хмельниччині кандидату в депутати погрожували вбивством



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Поліцейським вдалось встановити особи двох чоловіків - одного з тих, хто погрожував, та водія автомобіля, на якому зловмисники зникли

На Хмельниччині слідчі розпочали досудове розслідування за фактом погрози вбивством одному із кандидатів у народні депутати.

Про це 15 липня повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Зазначається, що 13 липня до Шепетівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області з особистою письмовою заявою про погрозу вбивством звернувся 30-річний місцевий мешканець, який балотується у народні депутати по виборчому округу №190.

«Чоловік розповів поліцейським, що на вулиці до нього підійшли двоє невідомих та почали погрожувати фізичною розправою у випадку, якщо він не відмовиться від участі у передвиборчій кампанії», - заявили в поліції.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 статті 129 Кримінального кодексу України «Погроза вбивством», санкція якої передбачає відповідальність у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.

«Під час досудового розслідування вдалось встановити особи двох чоловіків - одного з тих, хто погрожував, та водія автомобіля, на якому зловмисники зникли з місця події одразу після вчинення погроз. Обоє вони мешканці Києва та Київської області», - повідомили в поліції.

Зазначається, що досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури триває. Працівники кримінальної поліції розшукують ще одного учасника події.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області напали на кандидата у народні депутати Назарія Чепка. Чоловіка ножем поранили в груди.