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    У Хмельницькій області кандидата у нардепи вдарили ножем у груди. Постраждалий звинувачує Герегу

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    Чепко не писав заяву про напад - У Хмельницькій області кандидата у нардепи вдарили ножем у груди. Постраждалий звинувачує Герегу
    Чепко не писав заяву про напад

    Кандидат не бачив обличчя нападника

    У Хмельницькій області напали на кандидата у народні депутати Назарія Чепка. Чоловіка ножем поранили в груди. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

    Чоловік зазначив, що на нього вчинили замах та намагалися вбити. При цьому він написав, що підозрює у вчиненому свого опонента - колишнього регіонала та кандидата у нардепи Олександра Герегу.

    «Сьогодні я сказав правду про Герегу і дивом залишився живий. Завтра на моєму місці може бути кожен з вас. І пощастити може менше, ніж мені. Ми просто зобов'язані зупинити цього бандита – Герегу», - написав Назарій Чепко.

    За даними громадської мережі «Опора», Чепко не бачив обличчя нападника. Той своєю чергою напав на чоловіка та намагався встромити ножа у серце, але кандидат у нардепи зміг відбити удар. Чоловік також пояснив, що не писав заяву, бо свідків не було. В «Опорі» також повідомили, що Чепко відмовився від проходження судово-медичної експертизи.

    У штабі Олександра Гереги заявили, що всі звинувачення Чепка - безпідставні, повідомляє «112 Україна».

    Варто зазначити, що Олександр Герега та Назарій Чепко стали кандидатами у народні депутати від округу № 192.

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