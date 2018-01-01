На Хмельниччині Mersedes на переході збив жінку з дитиною

Водій після скоєння ДТП кинув автомобіль і втік з місця аварії

У місті Шепетівка Хмельницької області автомобіль Mersedes збив на пішохідному переході жінку, яка переходила дорогу з дворічною донькою. У результаті мати загинула, а дитина знаходиться в лікарні.

Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на інформацію поліції.

Трагедія сталася сьогодні ввечері на вул. Судилківській. Примітно, що водій після скоєння ДТП кинув автомобіль і втік з місця аварії. 21-річна жінка загинула на місці, дитина знаходиться в реанімації.

Поліція розшукує водія.