На Хмельниччині Mersedes на переході збив жінку з дитиною
- Вчора, 23:02
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Водій після скоєння ДТП кинув автомобіль і втік з місця аварії
У місті Шепетівка Хмельницької області автомобіль Mersedes збив на пішохідному переході жінку, яка переходила дорогу з дворічною донькою. У результаті мати загинула, а дитина знаходиться в лікарні.
Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на інформацію поліції.
Трагедія сталася сьогодні ввечері на вул. Судилківській. Примітно, що водій після скоєння ДТП кинув автомобіль і втік з місця аварії. 21-річна жінка загинула на місці, дитина знаходиться в реанімації.
Поліція розшукує водія.
«За словами свідків, трагедія сталася прямо на очах чоловіка. Машина мчала з такою швидкістю, що налетіла на пам'ятний знак 400-річчя Шепетівки», - сказано в повідомленні.
За іншою інформацією, жінка з дитиною знаходилися на тротуарі.
Як повідомляв «Главком»,у неділю, 31 грудня, у Київській області перекинувся автобус із жителями Білорусі.