  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Хмельниччині Mersedes на переході збив жінку з дитиною

    Водій після скоєння ДТП кинув автомобіль і втік з місця аварії
    У місті Шепетівка Хмельницької області автомобіль Mersedes збив на пішохідному переході жінку, яка переходила дорогу з дворічною донькою. У результаті мати загинула, а дитина знаходиться в лікарні. Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на інформацію поліції. Трагедія сталася сьогодні ввечері на вул. Судилківській. Примітно, що
    • Вчора, 23:02
    • Розсилка
    ДТП у Шепетівці
    ДТП у Шепетівці

    Водій після скоєння ДТП кинув автомобіль і втік з місця аварії

    У місті Шепетівка Хмельницької області автомобіль Mersedes збив на пішохідному переході жінку, яка переходила дорогу з дворічною донькою. У результаті мати загинула, а дитина знаходиться в лікарні.

    Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на інформацію поліції.

    Трагедія сталася сьогодні ввечері на вул. Судилківській. Примітно, що водій після скоєння ДТП кинув автомобіль і втік з місця аварії. 21-річна жінка загинула на місці, дитина знаходиться в реанімації.

    Поліція розшукує водія.

    «За словами свідків, трагедія сталася прямо на очах чоловіка. Машина мчала з такою швидкістю, що налетіла на пам'ятний знак 400-річчя Шепетівки», - сказано в повідомленні.

    За іншою інформацією, жінка з дитиною знаходилися на тротуарі.

    Як повідомляв «Главком»,у неділю, 31 грудня, у Київській області перекинувся автобус із жителями Білорусі.

    трагедія Хмельниччина ДТП водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ