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    На Київщині перекинувся автобус з білорусами

    Автобус віз додому відвідувачів київського аквапарку
    У неділю, 31 грудня, у Київській області перекинувся автобус із жителями Білорусі, який їхав у місто Мозир. Про це повідомляє видання «Белсат» Зазначається, що постраждалі люди, серед яких є діти, скоро повернуться на батьківщину. Відомо, що автобус віз додому відвідувачів київського аквапарку. Як повідомляв
    • Сьогодні, 02:53
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    Автобус віз додому відвідувачів київського аквапарку

    У неділю, 31 грудня, у Київській області перекинувся автобус із жителями Білорусі, який їхав у місто Мозир.

    Про це повідомляє видання «Белсат»

    Зазначається, що постраждалі люди, серед яких є діти, скоро повернуться на батьківщину.

    Відомо, що автобус віз додому відвідувачів київського аквапарку.

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    Як повідомляв «Главком», 31 грудня у центральній частині Кенії внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки загинуло 30 людей та ще 16 дістали травм.

    Того ж дня на Львівщині перекинуся пасажирський мікроавтобус, що призвело до травмувань восьми людей.

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