На Київщині перекинувся автобус з білорусами

Автобус віз додому відвідувачів київського аквапарку

У неділю, 31 грудня, у Київській області перекинувся автобус із жителями Білорусі, який їхав у місто Мозир. Про це повідомляє видання «Белсат» Зазначається, що постраждалі люди, серед яких є діти, скоро повернуться на батьківщину. Відомо, що автобус віз додому відвідувачів київського аквапарку. Як повідомляв