На Київщині перекинувся автобус з білорусами
- Сьогодні, 02:53
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Автобус віз додому відвідувачів київського аквапарку
У неділю, 31 грудня, у Київській області перекинувся автобус із жителями Білорусі, який їхав у місто Мозир.
Про це повідомляє видання «Белсат»
Зазначається, що постраждалі люди, серед яких є діти, скоро повернуться на батьківщину.
Відомо, що автобус віз додому відвідувачів київського аквапарку.
Як повідомляв «Главком», 31 грудня у центральній частині Кенії внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки загинуло 30 людей та ще 16 дістали травм.
Того ж дня на Львівщині перекинуся пасажирський мікроавтобус, що призвело до травмувань восьми людей.