В Луцьку п’ятеро людей підхопили в кафе сальмонельоз
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Розсилка
Серед постраждалих - дві дитини (2001 та 2008 р.н.)
У Волинській області п’ятеро людей отруїлися в кафе під час поминального обіду.
Про це 30 серпня повідомляє прес-служба ДСНС України.
«29 серпня за результатами лабораторних досліджень підтверджено діагноз сальмонельоз у п’яти осіб, з них дві дитини (2001 та 2008 р.н.), які були з 19 по 21 серпня госпіталізовані до обласної інфекційної лікарні після вживання продуктів харчування на поминальному обіді в кафе «Фора» в Луцьку», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що в осередку захворювання фахівцями Держпродспоживслужби проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів. Ситуація знаходиться на контролі Управління ДСНС у Волинській області.
Раніше повідомлялося, що на Волині поліція проводить досудове розслідування за фактом отруєння людей в розважальному закладі у Ківерцівському районі.