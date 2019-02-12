На Київщині затримали педофіла, який перебував у міжнародному розшуку



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Зловмисника затримали в Обухові Фото: Департамент комунікації Національної поліції України

Встановлено, що упродовж 2007-2012 років житель Німеччини неодноразово вчиняв розпусні дії, розбещення та зґвалтування дітей

Оперативники Нацполіції в Обухові на Київщині затримали підозрюваного у розбещенні дітей, який чотири роки переховувався від правоохоронців Німеччини.

Про це 12 лютого повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

«Встановлено, що упродовж 2007-2012 років мешканець Німеччини неодноразово вчиняв розпусні дії, розбещення та зґвалтування дітей. Німецькі правоохоронці виявили 15 таких фактів. Сьогодні вранці оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції затримали зловмисника у місті Обухів Київської області», - заявили в поліції.

Як повідомив начальник відділу розшуку Департаменту карного розшуку Нацполіції Роман Крилевич, чоловік перебував у міжнародному розшуку з лютого 2015 року. Йому інкримінують вчинення злочинів, пов’язаних з розбещенням дітей з обтяжуючими обставинами. Йдеться про злочини, передбачені ст. 174 (Розбещення підопічних), ст. 176 (Розбещення дітей) Кримінального кодексу Німеччини.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому тимчасового арешту з подальшою екстрадицією до Німеччини. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у селі Музичі Києво-Святошинського району місцеві жителі затримали та передали поліції чоловіка, який розбещував 10-річну дівчинку.