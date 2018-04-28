На кінофестивалі у США найкращим фільмом назвали картину про бойовика «ДНР»

Головну роль бойовика «ДНР» у фільмі «Чергування» зіграв Захар Прилєпін

Приз за найкращий короткометражний фільм на фестивалі Tribeca у Нью-Йорку отримала стрічка «Чергування» російського режисера Ленара Камалова. Про це повідомляється на сайті кінофестивалю. Одну з ролей у фільмі виконав письменник, що активно підтримую так звану «ДНР», Захар Прилєпін. Фільм розповідає про бойвика



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Фільм розповідає про бойовика «ДНР» з позивним Кіт, якого зіграв Прилєпін

Головну роль бойовика «ДНР» у фільмі «Чергування» зіграв Захар Прилєпін

Приз за найкращий короткометражний фільм на фестивалі Tribeca у Нью-Йорку отримала стрічка «Чергування» російського режисера Ленара Камалова.

Про це повідомляється на сайті кінофестивалю.

Одну з ролей у фільмі виконав письменник, що активно підтримую так звану «ДНР», Захар Прилєпін.

Фільм розповідає про бойвика «ДНР» з позивним Кіт. Цю роль і зіграв Прилєпін. Фільм уже показали на кінофестивалі в Г'юстоні WorldFest Houston та на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно в Пусані (Південна Корея). Фільм отримав премію у $5 тис., спонсором якої є компанія Nutella.

За словами членів терористичної організації «ДНР», Захар Прилєпін займає «посаду радника» ватажка «ДНР» і є заступником командира батальйону спецназу по роботі з особовим складом.

У лютому повідомлялося, що Прилєпін зібрався перевезти свою сім'ю у «ДНР».

Між тим, 16 лютого 2017 року Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо Прилєпіна. Розслідування ведеться за статтями про участь в діяльності терористичної організації і фінансуванні тероризму. У березні 2017 року Прилєпін заявив, що створив в ОРДЛО свій батальйон.

Кінофестиваль Tribeca Film Festival був заснований в 2002 році в Нью-Йорку, одним з його ідейних натхненників став актор Роберт де Ніро. Він став, зокрема, реакцією кінематографістів на теракти 11 вересня 2001 року.

На сторінці фестивалю у Facebook сотні користувачів уже висловили своє обурення таким рішенням журі й назвали його підтримкою тероризму та російської пропаганди.