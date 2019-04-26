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    На Кіпрі сталось перше серійне вбивство

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    Чоловік зізнався у вбивствах семи жінок - На Кіпрі сталось перше серійне вбивство
    Чоловік зізнався у вбивствах семи жінок

    Жінок вбивав офіцер греко-кіпрської армії

    На Кіпрі сталося перше в історії серійне вбивство. 35-річний чоловік вбив 7 жінок. Про це повідомляє ВВС

    Серійним вбивцею виявився офіцер греко-кіпрської армії. За інформацією видання, на початку квітня в шахті були виявлені два тіла, ще одне правоохоронні органи знайшли в четвер. Третє тіло було знайдене після того, як підозрюваний привів поліцію на місце вбивства. Жінки, яких знайшли мертвими, були з Філіппін. 

    Жертвами чоловіка стали жінка з Індії чи Непалу, громадянка Румунії та її восьмирічна донька. Також вважається, що чоловік убив і шестирічну дівчинку, яка пропала безвісти. Однією з жертв виявилася дівчина, з якою вбивця зустрічався. Вона зникла у грудні 2017 року. 

    Поліція знайшла лише три тіла, інші чотири вони продовжують шукати. Ім'я підозрюваного поки не розголошується, йому продовжили термін запобіжного заходу.

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