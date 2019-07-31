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    На кордоні з Польщею відкриють додатковий пішохідний пункт пропуску

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    На кордоні з Польщею відкриють додатковий пішохідний пункт пропуску

    Перетинати міждержавний рубіж через КПП можуть і пішоходи, і велосипедисти

    У серпні на українсько-польському кордоні протягом трьох днів буде працювати додатковий пішохідний пункт пропуску.

    Про це повідомляє пресс-служба Закарпатської ОДА.

    Як повідомляється, пункт пропуску буде відкритий в зв'язку з проведенням Дня добросусідства України та Польщі.

    «З нагоди проведення Днів добросусідства України та Польщі в межах Закарпатської області та Підкарпатського воєводства 8 – 10 серпня працюватиме пішохідний контрольно-пропускний пункт «Лубня – Волосате» на українсько-польському кордоні», - йдеться у повідомленні.

    Перетинати міждержавний рубіж через КПП можуть і пішоходи, і велосипедисти.

    «Запрошуємо жителів та гостей Закарпаття скористатися можливістю відвідати Польщу через пішохідний перехід, який буде працювати три дні з 10.00 до 19.00 за київським часом. Перетин кордону-з біометричною паспортом або Шенгенської візи», - повідомили в Закарпатській ОДА.

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