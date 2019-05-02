На кордоні з Угорщиною помер чоловік, який їхав на операцію



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На КПП у Закарпатській області 2 травня померла людина Фото: Mukachevo.net

Чоловік їхав в Угорщину на операцію на серці, усі відповідні документи були на руках

На контрольному пункті пропуску «Лужанка», що розташований у Закарпатській області на кордоні з Угорщиною, сьогодні помер чоловік.

Про це Mukachevo.net стало відомо від свідків події.

За попередніми даними, чоловік з жінкою пішки перетинали кордон. Чоловік їхав в Угорщину на операцію на серці, усі відповідні документи були на руках. Його оформили у позачерговому порядку, але одразу після проходження митної процедури йому стало погано.

На суміжній стороні на чоловіка чекала швидка допомога Угорщини.

Після погіршення стану, працівники КПП викликали швидку допомогу української сторони, але, на жаль, людина померла.

Нагадаємо, у січні на контрольно-пропускному пункті біля окупованої Горлівки від серцевого нападу померли троє чоловіків. Представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський тоді заявив, що чоловіки дуже довго перебували в черзі на КПВВ. Крім того, Лисянський додав, що на КПВВ з боку ОРДЛО немає медичних представників, їм доводиться виїжджати з окупованої Горлівки.

Також наприкінці лютого на КПВВ «Станиця Луганська», що у Луганській області, під час переходу пункту пропуску помер літній чоловік.