На КПВВ «Станиця Луганська» помер літній чоловік



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За даними представника омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павла Лисянського, від початку року це вже п'ятий смертельний випадок на цьому КПВВ

На КПВВ «Станиця Луганська», що у Луганській області, під час переходу пункту пропуску помер літній чоловік. Про це повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський у Facebook.

«На КПП «Станиця Луганська» сьогодні знову зафіксований смертельний випадок. При переході пункту пропуску помер чоловік 1952 р.н.», - написав представник омбудсмена.

За його словами, від початку року це вже п'ятий смертельний випадок на цьому КПВВ.

Нагадаємо, на блокпості у селі Кремінець Донецької області 10 лютого в очікуванні переходу помер літній чоловік.

11 січня повідомлялось, що на контрольно-пропускному пункті біля окупованої Горлівки від серцевого нападу померли троє чоловіків. Чоловіки дуже довго перебували у черзі на КПВВ. Лисянський зазначив, що на КПВВ з боку ОРДЛО немає медичних представників, їм доводиться виїжджати з окупованої Горлівки.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що на одному з блокпостів на підконтрольній бойовикам території «ЛНР» під час допиту представниками «МДБ» померло троє чоловіків.

Раніше розвідка Міноборони повідомляла про те, що окупанти залякують населення Донбасу «фізичним знищенням українською владою».



