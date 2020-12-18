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    «Прибережне капучино». На курорті Запоріжжя побачили рідкісне природне явище (фото)

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    В інших країн це явище називають <span>&laquo;c</span>appuccino coast<span>&raquo;</span> - «Прибережне капучино». На курорті Запоріжжя побачили рідкісне природне явище (фото)
    В інших країн це явище називають «cappuccino coast»
    Фото: Акцент

    Негода зі шквальним вітром і штормом на морі зруйнувала інфраструктуру Кирилівки

    Жителі курортного селища Кирилівка у Запорізькій області стали свідками незвичайного природного явища, яке в інших країнах називають Cappuccino Coast ( «прибережне капучино»), пише Акцент. 

    Берег пляжів рясно покрився бежевою густою піною. Причиною цього феномена є величезне скупчення морської солі, водоростей і різноманітних відходів, яке під впливом вітру й сильних течій «збивається» в піну і виноситься на берег.

    Фото: Акцент
    Фото: Акцент

    Минулого тижня негода зі шквальним вітром і штормом на морі зруйнувала інфраструктуру Кирилівки і місцеві бази відпочинку. Особливо постраждали бази відпочинку на косі Пересип та пляжі на Федотовій косі.

    Власники баз відпочинку, які постраждали від удару стихії, звернулися по допомогу до Кирилівської сільської ради з проханням допомогти у «відсипанні пляжів від моря, щоб протидіяти підтопленню та руйнуванню інфраструктури».

    Негода вирує у Кирілівці з 6 грудня, морські хвилі у ці дні досягали 1,5 метра і заливали берег. Через це ширина пляжів значно зменшилася, а вода підійшла до набережної підтопила будинки.

    Теги: Запоріжжя Азовське море природа
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