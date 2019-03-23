  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На курортному острові в Іспанії штрафуватимуть за вживання алкоголю

    • Розсилка
    <p>Порушення карається штрафом у 3000 євро</p> - На курортному острові в Іспанії штрафуватимуть за вживання алкоголю

    Порушення карається штрафом у 3000 євро

    З 1 квітня забороняється публічне вживання алкоголю у центральних і прибережних районах курорту

    На іспанському острові Майорка будуть штрафувати за розпивання спиртних напоїв на пляжах.

    Про це повідомляє портал Атор.

    З 1 квітня забороняється публічне вживання алкоголю у центральних і прибережних районах курорту. Порушення карається штрафом у 3000 євро.

    Ресторанам і барам заборонено рекламувати алкоголь на вулицях і вітринах. Акції на алкоголь також заборонені. Усі ці заходи місцева влада застосовує для боротьби з нетверезими туристами.

    Раніше повідомлялося, що у Римі штрафуватимуть за вживання алкоголю на вулиці та купання у фонтанах.

    Читайте також
    гроші відпочинок алкоголь туризм Іспанія штраф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ