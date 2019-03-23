На курортному острові в Іспанії штрафуватимуть за вживання алкоголю



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Порушення карається штрафом у 3000 євро

З 1 квітня забороняється публічне вживання алкоголю у центральних і прибережних районах курорту

На іспанському острові Майорка будуть штрафувати за розпивання спиртних напоїв на пляжах.

Про це повідомляє портал Атор.

З 1 квітня забороняється публічне вживання алкоголю у центральних і прибережних районах курорту. Порушення карається штрафом у 3000 євро.

Ресторанам і барам заборонено рекламувати алкоголь на вулицях і вітринах. Акції на алкоголь також заборонені. Усі ці заходи місцева влада застосовує для боротьби з нетверезими туристами.

Раніше повідомлялося, що у Римі штрафуватимуть за вживання алкоголю на вулиці та купання у фонтанах.