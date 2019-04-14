На Луганщині бойовика «ЛНР» засудили до 8 років ув'язнення



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В лютому цього бойовика затримали під час бою на лінії зіткнення з непідконтрольними українській владі територіями

У Луганській області бойовика терористично-окупаційного угруповання «ЛНР» засудили до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Кремінський райсуд Луганської області визнав мешканця Голубівки (Кіровська) винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального Кодексу України (участь у терористичній організації), і засудив до восьми років позбавлення волі.

У штабі нагадали, що в лютому цього бойовика затримали під час бою на лінії зіткнення з непідконтрольними українській владі територіями. Згодом його передали співробітникам військової контррозвідки, які забезпечили документування його протиправної діяльності проти народу України. 19.02.2019 року бойовику було повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

За даними штабу, засуджений зі зброєю в руках брав активну участь у бойових діях на боці терористів проти сил Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на території населених пунктів Жолобок Попаснянського району та Сентянівка (Фрунзе) Слов’яносербського району Луганської області, за що був нагороджений керівниками підрозділу силового блоку терористичної організації.