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    На Луганщині чоловік збив пішоходів: загинув трирічний хлопчик

    • Розсилка
    На Луганщині чоловік збив пішоходів: загинув трирічний хлопчик

    Тілесні ушкодження отримали 2-річний хлопчик та матір дітей

    У Луганській області чоловік наїхав на жінку з двома дітьми: у результаті ДТП загинув 3-річний хлопчик.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

    «Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому слідчим управлінням ГУНП в Луганській області, за фактом дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинула малолітня дитина», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, інцидент трапився у селі Малорязанцеве Попаснянського району.

    Чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля «Audi 100», не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Під час цього він наїхав на дитячий візок, з яким на узбіччі дороги в зустрічному напрямку рухалася жінка.

    У результаті аварії, 3-річний хлопчик отримав травми, від яких помер у кареті «швидкої». Крім цього, тілесні ушкодження отримали 2-річний хлопчик та матір дітей.

    Наразі водію було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) ККУ.

    ДТП Луганщина дороги смерть аварія жінка
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