На Луганщині чоловік збив пішоходів: загинув трирічний хлопчик



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Тілесні ушкодження отримали 2-річний хлопчик та матір дітей

У Луганській області чоловік наїхав на жінку з двома дітьми: у результаті ДТП загинув 3-річний хлопчик.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

«Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому слідчим управлінням ГУНП в Луганській області, за фактом дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинула малолітня дитина», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, інцидент трапився у селі Малорязанцеве Попаснянського району.

Чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля «Audi 100», не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Під час цього він наїхав на дитячий візок, з яким на узбіччі дороги в зустрічному напрямку рухалася жінка.

У результаті аварії, 3-річний хлопчик отримав травми, від яких помер у кареті «швидкої». Крім цього, тілесні ушкодження отримали 2-річний хлопчик та матір дітей.

Наразі водію було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) ККУ.