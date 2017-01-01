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    Масштабна ДТП в столиці: зіткнулися п'ять автівок

    Інформації про постраждалих на даний момент немає
    У четвер, 22 грудня, в Києві на Столичному шосе, сталася ДТП за участю п’яти автомобілів. Про це повідомляє dtp.kiev. «Попередньо, зіткнулися відразу п’ять автомобілів. Інформації про постраждалих на даний момент немає», – йдеться в повідомленні. На місці працює патрульна поліція. [GALLERY_BLOCK] Раніше
    • Вчора, 06:30
    • Розсилка
    На Столичному шосе у Києві сталася ДТП за участю п&rsquo;яти автомобілів
    На Столичному шосе у Києві сталася ДТП за участю п’яти автомобілів

    Інформації про постраждалих на даний момент немає

    У четвер, 22 грудня, в Києві на Столичному шосе, сталася ДТП за участю п’яти автомобілів.

    Про це повідомляє dtp.kiev.

    «Попередньо, зіткнулися відразу п’ять автомобілів. Інформації про постраждалих на даний момент немає», – йдеться в повідомленні.

    На місці працює патрульна поліція.

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    Масштабна ДТП в столиці: зіткнулися п'ять автівок
    Масштабна ДТП в столиці: зіткнулися п'ять автівок

    Раніше повідомлялося, що у Тернополі поліція розслідує ДТП за участю працівника прокуратури. Аварія трапилась 19 грудня на вул. Руській.

    Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня, в Миколаївській області сталася ДТП за участю військового автомобіля, внаслідок чого загинула жінка.

    ДТП аварія
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