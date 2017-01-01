Масштабна ДТП в столиці: зіткнулися п'ять автівок
- Вчора, 06:30
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На Столичному шосе у Києві сталася ДТП за участю п’яти автомобілів
Інформації про постраждалих на даний момент немаєУ четвер, 22 грудня, в Києві на Столичному шосе, сталася ДТП за участю п’яти автомобілів.
Про це повідомляє dtp.kiev.
«Попередньо, зіткнулися відразу п’ять автомобілів. Інформації про постраждалих на даний момент немає», – йдеться в повідомленні.
На місці працює патрульна поліція.
Раніше повідомлялося, що у Тернополі поліція розслідує ДТП за участю працівника прокуратури. Аварія трапилась 19 грудня на вул. Руській.
Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня, в Миколаївській області сталася ДТП за участю військового автомобіля, внаслідок чого загинула жінка.