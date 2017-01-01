Масштабна ДТП в столиці: зіткнулися п'ять автівок

Інформації про постраждалих на даний момент немає

У четвер, 22 грудня, в Києві на Столичному шосе, сталася ДТП за участю п’яти автомобілів. Про це повідомляє dtp.kiev. «Попередньо, зіткнулися відразу п’ять автомобілів. Інформації про постраждалих на даний момент немає», – йдеться в повідомленні. На місці працює патрульна поліція. [GALLERY_BLOCK] Раніше