На Луганщині підрахували збитки, яких завдала російська агресія

Досі Луганщина не має з'єднання з енергетичною системою України, бо лінії електроживлення проходять по лінії фронту і нема можливості їх відновити

На території Луганської області внаслідок російської агресії були завдані збитки на суму 9 млрд грн. Про це повідомив заступник голови Луганської обласної ВЦА Юрій Клименко в ефірі «112 Україна». За його словами, це лише попередні підрахунки, проведені на території підконтрольній Україні. «Лише на території області,



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Досі Луганщина не має з'єднання з енергетичною системою України, бо лінії електроживлення проходять по лінії фронту і нема можливості їх відновити

На території Луганської області внаслідок російської агресії були завдані збитки на суму 9 млрд грн.

Про це повідомив заступник голови Луганської обласної ВЦА Юрій Клименко в ефірі «112 Україна».

За його словами, це лише попередні підрахунки, проведені на території підконтрольній Україні.

«Лише на території області, підконтрольній українській владі, внаслідок російської агресії було пошкоджено та цілком зруйновано понад 9 тис. об'єктів різних форм власності. 9 млрд грн - це кошти, потрібні для їх відновлення. Також зруйнована дуже велика кількість об'єктів життєдіяльності», - розповів Клименко.

Він наголосив, що досі Луганщина не має з'єднання з енергетичною системою України, бо лінії електроживлення проходять по лінії фронту і нема можливості їх відновити. Також кілька населених пунктів досі залишаються без газопостачання, зокрема, чотири населених пункти з 2014 року.

«Ми відновили майже всі соціально важливі об'єкти державної і комунальної власності - школи, дитсадки, лікарні. Їх запустили ще в 2014-2015 році. На ремонт було витрачено з бюджету ОДА та держбюджету майже 400 млн грн», - розповів заступник голови Луганської обласної ВЦА.

Клименко також зазначає, що проблемним є відновлення житлового фонду, бо досі нема механізму відновлення приватних житлових будинків. А це, за його словами, більша частина зруйнованих об'єктів на території області.

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