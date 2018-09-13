На Луганщині поліцейські вилучили у чоловіка канабіс на півмільйона гривень стаття



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На Луганщині поліцейські вилучили у чоловіка канабіс на півмільйона гривень

За протиправні дії чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строк до 3-х років

В ході проведення загальнодержавних оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак» оперативники та слідчі Рубіжанського відділу поліції виявили та вилучили у 36-річного місцевого жителя канабіс та рослини конопель.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Сума вилученого на «чорному» ринку становить близько півмільйона гривень.

Наркотичні речовини були виявлені поліцейськими під час проведення санкціонованого обшуку домоволодіння чоловіка.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».





За протиправні дії чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строк до 3-х років.