На Луганщині поліцейський змушував красти підлітка

За втягування малолітнього у злочинну діяльність поліцейський може отримати до 7 років перебування за гратами

Слідчими прокуратури Луганської області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно співробітника поліції за підозрою у викраденні чужого майна та втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність. Дана інформація оприлюднена прес-службою прокуратури Луганської області. «Під час досудового розслідування



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За втягування малолітнього у злочинну діяльність поліцейський може отримати до 7 років перебування за гратами

Слідчими прокуратури Луганської області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно співробітника поліції за підозрою у викраденні чужого майна та втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність.

Дана інформація оприлюднена прес-службою прокуратури Луганської області.

«Під час досудового розслідування встановлено, що помічник дільничного офіцера сектору превенції одного з відділів поліції області, реалізуючи злочинний намір, спрямований на таємне викрадення чужого майна, а також втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність, організував та вчинив за участю неповнолітнього крадіжку шляхом демонтажу запчастин не діючого під’їзного залізничного шляху філії «Новоайдарського райавтодору», - йдеться в повідомленні.

Шкоду, завдану державному підприємству «Луганський облавтодор», оцінили в 4000 гривень.

Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено до суду.

До речі, санкціями статей, порушення яких інкримінується підозрюваному правоохоронцю, передбачається покарання у виді арешту на строк від 3 до 6 місяців або обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за крадіжку.

За втягування малолітнього у злочинну діяльність він може отримати до 7 років перебування за гратами.