На Луганщині поліція затримала бойовика, який брав участь у захоплені адміністративних будівель



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Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

Оперативники Управління карного розшуку Нацполіції в Луганській області затримали 54-річного мешканця Сєвєродонецька, який брав участь у захоплені адмінбудівель міста Луганськ.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Під час антиукраїнських рухів на території міста, чоловік приєднався до незаконного бандформування фейкової республіки й приймав участь у захоплені адміністративних будівель міста Луганськ та прикордонного загону.

В Нацполіції заявили, що з лютого 2014 року бойовик приймав активну участь у розхитуванні політичної обстановки в м. Сєвєродонецьку, виступав на сходинах громадян з закликами державного перевороту та проведення референдуму.

Згодом чоловік вступив до бойовиків, що дислокувались у захопленій будівлі СБУ й отримавши зброю здійснював охорону території, а також видавав бойовикам озброєння та боєприпаси й спостерігав за полоненими що утримувались в будівлі.

Згодом брав участь в боях поблизу населеного пункту Райгородка у якості гранатометника.

Після цього виїхав до РФ, де й перебував до 2018 року, а згодом повернувся до Сєвєродонецьку за російським паспортом.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Продовжується досудове слідство, документується злочинна діяльність та встановлюються його зв'язки.