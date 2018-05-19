На Луганщині понад тисяча абонентів залишилися без світла

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492 абоненти залишилися без світла через пошкодження кабелю у прифронтовому місті Золоте

Ремонт ліній електропередач запланували на понеділок, 21 травня

У Луганський області понад тисяча абонентів залишилися без електропостачання через негоду та пошкодження кабелю.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що 492 абоненти залишилися без світла через пошкодження кабелю у прифронтовому місті Золоте.

Ще 633 абоненті в Антонівці, Садках, Західному, Тарабанах та Лозовому відключені через негоду.

В Луганській обл. знеструмлено 492 абоненти в м. #Золоте через пошкодження кабелю. Ремонт заплановано на понеділок. Ще 633 абоненти в Антонівці, Садках, Західному, Тарабанах та Лозовому відключені в результаті негоди. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 19 травня 2018 р.

Ремонт ліній електропередач запланували на понеділок, 21 травня.