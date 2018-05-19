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    На Луганщині понад тисяча абонентів залишилися без світла

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    492 абоненти залишилися без світла через пошкодження кабелю у прифронтовому місті Золоте
    492 абоненти залишилися без світла через пошкодження кабелю у прифронтовому місті Золоте

    Ремонт ліній електропередач запланували на понеділок, 21 травня

    У Луганський області понад тисяча абонентів залишилися без електропостачання через негоду та пошкодження кабелю.

    Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

    Зазначається, що 492 абоненти залишилися без світла через пошкодження кабелю у прифронтовому місті Золоте.

    Ще 633 абоненті в Антонівці, Садках, Західному, Тарабанах та Лозовому відключені через негоду.

    Ремонт ліній електропередач запланували на понеділок, 21 травня.

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