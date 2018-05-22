На Луганщині викрали чоловіка і вимагали викуп в $50 тисяч



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Луганщині поліцейські звільнили чоловіка з полону вимагачів

Звільненого чоловіка доставили до лікарні з чисельними тілесними ушкодженнями

У Сєвєродонецьку Луганської області поліція звільнила чоловіка від чотирьох людей, які утримували його у автомобілі в лісі.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

«Зловмисники утримували потерпілого у лісовому масиві в автомобілі, били його та вимагали 50 тисяч доларів США. Наразі четверо вимагачів затримано, вони очікують на обрання їм запобіжного заходу. Викрадачам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна», — йдеться у повідомленні.

Про викрадення чоловіка поліцію повідомив його товариш.

«Зателефонував місцевий мешканець та повідомив про те, що до нього у квартиру увірвались четверо невідомих осіб, одягнених у одяг чорного кольору, побили його та його товариша, який гостював у нього. А потім насильно вивели з квартири його гостя», — йдеться у повідомленні.

Згодом правоохоронці встановили, що зловмисники утримували його в автомобілі у лісовому масиві, били та вимагали гроші.

Звільненого з полону потерпілого госпіталізовано до лікарні з чисельними тілесними ушкодженнями.

Чотирьох чоловіків, які підозрюються у викрадені людини та вимаганні, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчим слідчого управління поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.