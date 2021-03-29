На Луганщині виявили арсенал зброї бойовиків для скоєння терактів

На Луганщині на території школи знайшли схрон з боєприпасами

Серед знайденого – набої калібру 7,62 та постріли гранатометні ВОГ 25

На Луганщині у Привіллі на території однієї зі шкіл знайшли схрон з боєприпасами. Їх могли використати бойовики для організації диверсій на підконтрольних українському уряду територіях Донбасу.

Про це повідомили у пресслужбі Нацгвардії України.

Схрон виявили під час перевірки оперативної інформації співробітники Служби безпеки України та військовослужбовці Нацгвардії. Серед знайденого – набої калібру 7,62 та постріли гранатометні ВОГ 25.

«Слід зауважити, що дана знахідка могла слугувати бойовикам інструментом для організації диверсій на підконтрольній українському уряду територіях», – йдеться у повідомлені.

На місці працювали слідчі, боєприпаси передали представникам Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, що на такі знахідки військові натрапляють на Донбасі регулярно. Тільки за 2020 рік СБУ вилучила із незаконного обігу понад 74 тисячі боєприпасів та 200 кілограмів вибухівки, 35 одиниць вогнепальної зброї та майже 200 вибухових пристроїв.