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    На Луганщині вперше за чотири роки дозволили полювати на пернату дичину

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    На Луганщині вперше за чотири роки дозволили полювати на пернату дичину

    Заборона на всі види полювання в лісництвах регіону була введена через велику кількість мін

    У Луганській області вперше за чотири роки дозволили полювати на пернату водоплаваючу дичину.

    Про це повідомив заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

    «Вперше з 2014 року на території Луганської області дозволено полювання на пернату водоплаваючу дичину. Командування Операції об’єднаних сил дослухалось до аргументів голови Луганської обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза, Асоціації мисливців та рибалок Луганщини та погодило полювання на водоплаваючу птицю у Кремінському, Старобільському, Троїцькому, Сватівському та Білокуракинському районах», - зазначається у повідомленні.

    Заборона на всі види полювання в лісництвах регіону була введена через велику кількість мін після активних бойових дій.

    Завдяки стабілізації ситуації в області та проведеним заходам із гуманітарного розмінування обмеження трохи послаблено.

    Перед початком полювання всі мисливці повинні пройти інструктаж з техніки безпеки при поводженні зі зброєю та здійснення полювань.

    Нагадаємо, з 4 серпня 2018 року на території Вінницької області розпочався сезон полювання на пернату дичину.

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