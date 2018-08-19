На Луганщині вперше за чотири роки дозволили полювати на пернату дичину

Заборона на всі види полювання в лісництвах регіону була введена через велику кількість мін

У Луганській області вперше за чотири роки дозволили полювати на пернату водоплаваючу дичину.

Про це повідомив заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

«Вперше з 2014 року на території Луганської області дозволено полювання на пернату водоплаваючу дичину. Командування Операції об’єднаних сил дослухалось до аргументів голови Луганської обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза, Асоціації мисливців та рибалок Луганщини та погодило полювання на водоплаваючу птицю у Кремінському, Старобільському, Троїцькому, Сватівському та Білокуракинському районах», - зазначається у повідомленні.

Заборона на всі види полювання в лісництвах регіону була введена через велику кількість мін після активних бойових дій.

Завдяки стабілізації ситуації в області та проведеним заходам із гуманітарного розмінування обмеження трохи послаблено.

Перед початком полювання всі мисливці повинні пройти інструктаж з техніки безпеки при поводженні зі зброєю та здійснення полювань.

Нагадаємо, з 4 серпня 2018 року на території Вінницької області розпочався сезон полювання на пернату дичину.