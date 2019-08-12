На Луганщині засудили чоловіка за вбивство собаки



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Чоловік жорстоко побив собаку та скинув її з другого поверху

На Луганщині засудили чоловіка за жорстоке поводження з твариною.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

«Сєвєродонецька місцева прокуратура підтримала в суді публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 37-річного місцевого мешканця за фактом жорстокого поводження з твариною, вчиненого умисно, яке призвело до каліцтва», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування проводилося Сєвєродонецьким відділом поліції ГУНП в Луганській області за процесуального керівництва Сєвєродонецької місцевої прокуратури.

«За матеріалами слідства, 30 червня 2019 року громадянин, керуючись раптово виниклим умислом, жорстоко побив безпородну собаку та скинув її з другого поверху своєї квартири. Безпритульну тварину чоловік підібрав на вулиці за декілька днів до цього випадку», - додали в прокуратурі.

За даними правоохоронних органів, собака отримала травми, що виявилися несумісні з життям. Аби виключити передсмертні страждання тварини, її піддали евтаназії.

«12 серпня 2019 року Сєвєродонецьким міським судом Луганської області кримінальне провадження розглянуто. Суд прийшов до висновку, що прокурором доведено вину обвинуваченого у скоєному та ухвалив вирок, яким визнав його винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 299 КК України. Вироком суду чоловіку призначено покарання у вигляді 2 років обмеження волі зі встановленням максимального 3-річного іспитового строку», - зазначили у відомстві.