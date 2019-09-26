На Львівщині чотирирічний хлопчик задихнувся в автомобілі



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Як попередньо встановили правоохоронці, батьки дитини працювали в полі, а дитина сама знаходилася в автомобілі

На Львівщині чотирирічний хлопчик загинув, перебуваючи у авто без догляду батьків.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Трагедія сталася 26 вересня.

«Близько 12.10 у Мостиське відділення поліції зателефонували медики та повідомили, що до них доставлений 4-річний мешканець одного зі сіл району без ознак життя. Як попередньо встановили правоохоронці, батьки дитини працювали в полі, а він знаходився в автомобілі «Фольксваген». Хлопчик просунув голову у вікно машини та задихнувся», - зазначили в поліції.

Повідомляється, що відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок». Поліцейські встановлюють обставини смерті дитини.

До слова, у Києві шестеро школярів отруїлися мідним купоросом і були госпіталізовані.