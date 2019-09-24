У Києві школярі отруїлися мідним купоросом



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Постраждалих забрали до лікарні

У Києві шестеро школярів отруїлися мідним купоросом і були госпіталізовані. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у столиці.

«Надійшла інформація від ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» стосовно отруєння 6 учнів школи І-ІІІ ступенів №36 імені С. П. Корольова за адресою: м. Київ, вул. Михайла Стельмаха, 9 мідним купоросом», - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, речовину з дому приніс до школи один із учнів.

За даними Держпродспоживслужби, постраждалі госпіталізовані до національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит.

«Керуючись ст. 20 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, власники і адміністрація навчально-виховних закладів та громадяни, які організують або здійснюють навчальні та виховні процеси, зобов'язані забезпечити для цього умови, що відповідають вимогам санітарних норм, здійснювати заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров'я», - додали у відомстві.

Наразі про інцидент проінформовано Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради для забезпечення проведення відповідних заходів щодо дотримання законодавства.