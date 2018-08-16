На Львівщині фермер виростив гігантську картоплю (фото)



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Фото: Високий замок

Ранньостиглий сорт картоплі «Імпала» фермер з Гірського постачає в Трускавець

У фермера з села Гірське на Львівщині виросла велетенська картоплина вагою 1 кг 395 грамів.

Про це повідомляє видання «Високий замок».

Картоплю у керівника ТзОВ «Гірське-Агро» Михайла Савчака посаджено на площі 60 гектарів. Вирощуванням цієї культури він займається десять років.

Рекордний результат на тутешніх «легких» ґрунтах показала бульба голландського сорту Імпала. Фахівці стверджують, що під одним корчем може вродити до 20 картоплин, а видавати з кожного гектара Імпала здатна до 60 тонн плодів.

«Значною мірою, високій урожайності картоплі посприяли сприятливі погодні умови. Ну, і звісно, допоміг належний догляд. На всіх стадіях вирощування ми ретельно дотримувалися технологій. Траплялися нам бульби по 800 грамів, по кілограму. А ось ця картоплина - рекордсмен!» - каже Савчак.

Ранньостиглу Імпалу фермер з Гірського постачає у курортний Трускавець.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині виростили поле солодкого перцю площею у 79 гектарів. Його вже визнали найбільшим в Україні.