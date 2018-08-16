На Херсонщині росте найбільше в Україні поле солодкого перцю



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Їсть херсонський перець не тільки вся Україна, а й кілька європейських країн

На Херсонщині виростили поле солодкого перцю площею у 79 гектарів. Його вже визнали найбільшим в Україні.

Про це повідомляє ТСН.

Перець у рекордних масштабах вирощують разом два фермерських господарства Бериславського району Херсонщини.

Крім кількох популярних сортів перцю, тут вирощують ще й 100 гібридів, - вивчають, які з них найкраще приживуться у херсонському кліматі. Насіння закуповують у Чехії, Голландії та Франції.

Їсть херсонський перець не тільки вся Україна, а й кілька європейських країн.

Збирати врожай з рекордного поля будуть аж до кінця вересня. Зараз із лану перець продають по 3 гривні за кілограм.

Раніше повідомлялося, що за останній місяць в Україні подешевшала курятина та яйця.