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    На Херсонщині росте найбільше в Україні поле солодкого перцю

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    На Херсонщині росте найбільше в Україні поле солодкого перцю

    Їсть херсонський перець не тільки вся Україна, а й кілька європейських країн

    На Херсонщині виростили поле солодкого перцю площею у 79 гектарів. Його вже визнали найбільшим в Україні.

    Про це повідомляє ТСН.

    Перець у рекордних масштабах  вирощують разом два фермерських господарства Бериславського району Херсонщини.

    Крім кількох популярних сортів перцю, тут вирощують ще й 100 гібридів, - вивчають, які з них найкраще приживуться у херсонському кліматі. Насіння закуповують у Чехії, Голландії та Франції.

    Їсть херсонський перець не тільки вся Україна, а й кілька європейських країн.

    Збирати врожай з рекордного поля будуть аж до кінця вересня. Зараз із лану перець продають по 3 гривні за кілограм.

    Раніше повідомлялося, що за останній місяць в Україні подешевшала курятина та яйця. 

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