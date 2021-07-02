На Львівщині хлопчик випав з шостого поверху і вижив

Лікарі діагностували у дитини закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та тупу травму живота

На Львівщині, у Дублянах, 4-річний хлопчик випав з вікна квартири на 6 поверсі. Подія трапилася 2 липня, повідомляє Львівська міськрада.

На щастя, випавши з такої великої висоти, хлопчик вижив. Дитина потрапила у лікарню.

Про прикрий інцидент розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міськради. «4-річний хлопчик 2 липня приблизно о 13.00 випав з вікна багатоповерхівки. Дитина мешкає у квартирі на 6 поверсі.

Постраждалий дивом вижив. Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та тупу травму живота», – йдеться у повдомленні .

Медики госпіталізували хлопчика у міську дитячу клінічну лікарню. Наразі фахівці з'ясовують обставини події.

Тим часом, у селі Рясне-Руське Львівської області у ніч на 2 липня у ДТП загинув 11-річний хлопець, який перебував за кермом. Водити автомобіль йому дозволив нетверезий батько. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівщини.

За інформацією правоохоронців, коли дитина не впоралася з кермуванням, автомобіль з’їхав з проїзної частини у кювет. Від отриманих травм хлопчик помер на місці події.