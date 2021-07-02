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    На Львівщині за кермом авто загинув 11-річний хлопчик

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    Від отриманих травм хлопчик помер на місці події - На Львівщині за кермом авто загинув 11-річний хлопчик
    Від отриманих травм хлопчик помер на місці події
    Фото: Нацполіція

    Кермувати автівкою дитині дозволив п'яний батько

    У селі Рясне-Руське Львівської області у ніч на 2 липня у ДТП загинув 11-річний хлопець, який перебував за кермом. Водити автомобіль йому дозволив нетверезий батько. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівщини.

    За інформацією правоохоронців, коли дитина не впоралася з кермуванням, автомобіль з’їхав з проїзної частини у кювет. Від отриманих травм хлопчик помер на місці події.

    Фото: Нацполіція
    Фото: Нацполіція

    Окрім хлопчика, у салоні автомобіля були його батько та власник автівки. Обоє — у нетверезому стані. Унаслідок ДТП вони отримали тілесні ушкодження. Чоловіків госпіталізували.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

    Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з можливим позбавленням права керувати транспортом на строк до 3 років.

    Теги: трагедія ДТП Львівщина діти автомобіль алкогольне сп'яніння
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    На Львівщині за кермом авто загинув 11-річний хлопчик