На Львівщині за кермом авто загинув 11-річний хлопчик

Кермувати автівкою дитині дозволив п'яний батько

У селі Рясне-Руське Львівської області у ніч на 2 липня у ДТП загинув 11-річний хлопець, який перебував за кермом. Водити автомобіль йому дозволив нетверезий батько. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівщини.

За інформацією правоохоронців, коли дитина не впоралася з кермуванням, автомобіль з’їхав з проїзної частини у кювет. Від отриманих травм хлопчик помер на місці події.

Фото: Нацполіція

Окрім хлопчика, у салоні автомобіля були його батько та власник автівки. Обоє — у нетверезому стані. Унаслідок ДТП вони отримали тілесні ушкодження. Чоловіків госпіталізували.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з можливим позбавленням права керувати транспортом на строк до 3 років.