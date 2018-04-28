На Львівщині ліквідували нарколабораторію

Поліцейські також затримали двох наркодилерів

В місті Миколаєві, що у Львівській області, поліцейські затримали членів злочинної групи, які виготовляли та розповсюджували наркотичні засоби. У нарколабораторії вилучили наркотиків на понад 300 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. «Працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини спільно із



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Поліцейські також затримали двох наркодилерів

В місті Миколаєві, що у Львівській області, поліцейські затримали членів злочинної групи, які виготовляли та розповсюджували наркотичні засоби. У нарколабораторії вилучили наркотиків на понад 300 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

«Працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини спільно із працівниками слідчого відділу Миколаївського відділення поліції та за процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури викрили підпільну нарколабораторію. Поліцейські також затримали двох наркодилерів, які організували виготовлення та збут психотропної речовини амфетамін та наркотичного засобу канабіс. Вони збували свою «продукцію» жителям міста Миколаїв та Миколаївського району Львівської області», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у помешканнях зловмисників виявлено та вилучено лабораторне обладнання та інгредієнти для виготовлення психотропної речовини амфетамін. Також поліцейські вилучили горщики із рослинами коноплі, прекурсор «сірчана кислота», пристрій для викурювання канабісу, електронні ваги, предмети, схожі на пістолети, патрони різного калібру, мобільні телефони та гроші, отримані від збуту наркотиків.

Вилучене скеровано на експертне дослідження. Вартість наркотичних речовин за цінами «чорного ринку» становить понад 300 тисяч гривень.

Наркоділки затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.