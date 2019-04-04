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    На Львівщині масштабна пожежа сухостою знищила шість гаражів

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    На Львівщині масштабна пожежа сухостою знищила шість гаражів
    Фото: прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області

    До ліквідації пожежі були залучені 28 рятувальників та шість одиниць спецтехніки

    На Львівщині внаслідок горіння сухостою згоріли три господарські будівлі та шість гаражів.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області.

    Пожежа сталася в селі Сокільники Пустомитівського району 3 квітня.

    «Рятувальники зупинили подальше поширення вогню та врятували від згорання 12 гаражів. Пожежу локалізовано о 13:11, ліквідовано о 13:28», - розповіли в ДСНС.

    Зазначається, що вогнем знищено сміття на площі 100 кв.м, суху траву на площі 1500 кв.м, три господарські дерев'яні будівлі, а також п'ять металевих гаражів.

    Окрім цього, пошкоджено речі в одному з гаражів на площі 1 кв.м. та знищено металевий гараж на сусідній території.

    До ліквідації пожежі були залучені 28 рятувальників та шість одиниць спецтехніки.

    Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення загоряння встановлюється.

    Раніше повідомлялося, що у Чорнобильській зоні поблизу смт Поліське на відкритій території виникло загоряння трав’яного настилу на площі 10 га.

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