На Львівщині масштабна пожежа сухостою знищила шість гаражів



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Фото: прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області

До ліквідації пожежі були залучені 28 рятувальників та шість одиниць спецтехніки

На Львівщині внаслідок горіння сухостою згоріли три господарські будівлі та шість гаражів.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області.

Пожежа сталася в селі Сокільники Пустомитівського району 3 квітня.

«Рятувальники зупинили подальше поширення вогню та врятували від згорання 12 гаражів. Пожежу локалізовано о 13:11, ліквідовано о 13:28», - розповіли в ДСНС.

Зазначається, що вогнем знищено сміття на площі 100 кв.м, суху траву на площі 1500 кв.м, три господарські дерев'яні будівлі, а також п'ять металевих гаражів.

Окрім цього, пошкоджено речі в одному з гаражів на площі 1 кв.м. та знищено металевий гараж на сусідній території.

До ліквідації пожежі були залучені 28 рятувальників та шість одиниць спецтехніки.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Раніше повідомлялося, що у Чорнобильській зоні поблизу смт Поліське на відкритій території виникло загоряння трав’яного настилу на площі 10 га.