Масштабну пожежу у Чорнобильській зоні ліквідовано: з вогнем боролися 17 годин



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До ліквідації пожежі в зоні ЧАЕС залучалася авіація

У зоні відчуження горіло 10 га трав'яного настилу та 25 відселених будівель

Масштабну пожежу в Чорнобильській зоні, яка виникла у вівторок, 2 квітня, близько 14-ї години, ліквідували 3 квітня о 7-й годині. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

«2 квітня о 14:18 до ДСНС надійшла інформація, що у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу смт Поліське на відкритій території виникло загоряння трав’яного настилу на площі 10 га та близько 25 відселених напівзруйнованих будівель», - інформують у ДСНС.

Як повідомлялося, до гасіння пожежі було залучено 98 чоловік особового складу та 23 одиниці техніки, в тому числі літак АН-32П та вертоліт МІ-8.

«3 квітня о 07:00 пожежу ліквідовано», - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, за добу 1 квітня рятувальники Київщини ліквідували 101 загоряння трав'яного настилу на загальній площі 111,31 га