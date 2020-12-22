На Львівщині поліція викрила організаторів фейкових органів місцевого самоврядування

Зловмисникам загрожує штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років

Поліція встановила шістьох жителів Львівської і Рівненської області, причетних до дестабілізації ситуації в регіоні

На Львівщині шестеро жителів Львівської та Рівненської областей протягом грудня 2020 року організовували та проводили зібрання з людьми для створення незаконних органів місцевого самоврядування, що дублюють функції відповідних існуючих органів. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Зазначається, що 7 грудня зловмисники провели зібрання з жителями Сколівського району, під час якого оголосили про створення фейкового органу місцевого самоврядування в одному з сіл району та обрали депутатів і голову.

Крім цього, 8 грудня зловмисники організували зібрання місцевих жителів у Львові, де спонукали присутніх до створення псевдооргану державної влади під назвою «орган місцевого самоврядування Львівської міської ради».

Правоохоронці встановили особи шістьох зловмисників, причетних до дестабілізації ситуації на Львівщині: 48-річного мешканця Кам’янко-Бузького району, 38-річної мешканки Сколівського району, 60-річного жителя Львова, а також трьох мешканців Рівненської області віком 49, 56 та 57 років.

Поліція провела шість санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів справи у Львівській та Рівненській областях і вилучила мобільні телефони, флеш-носії та диски, протоколи зборів, газети та документи з даними про утворення незаконних органів місцевого самоврядування та інші речові докази.

Наразі слідчі Сколівського відділення поліції за процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання: штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.