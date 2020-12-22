Протести шахтарів. Гірники уранових шахт другий день блокують траси на Кіровоградщині

Фото зі сторінки у соцмережі Незалежної профспілки гірників України

Гірники вже встановили намети і готові протестувати цілодобово

Люди вимагають погашення 83 млн грн боргу і виведення підрозділів державного підприємства з простою

На Кіровоградщині представники уранових шахт ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат» другу добу вимагають погашення 83 млн грн. заборгованості з зарплати. Про це Незалежна профспілка гірників України повідомляє у Facebook.

Зазначається, що люди готові протестувати цілодобово і вже встановили намети.

«Місцеві жителі принесли протестувальникам їжу. Сьогодні вночі температура в Кіровоградській області знизиться до -4. Центральна влада, Київ досі не готовий запропонувати 5-тисячному колективу ДП вирішення проблем із запуском підприємства в роботу та виплатою 83-мільйонної зарплатної заборгованості», ─ йдеться у повідомленні профспілки.

Також шахтарі хочуть, що влада вивела структурні підрозділи державного підприємства з простою.

Профспілка інформує, що протестувальники перекрили рух транспорту у напрямках:

Кропивницький-Київ,

Кропивницький-Миколаїв,

Кропивницький-Кривий Ріг,

Кропивницькій – Олександрія

У профспілці інформують, що до гірників приїжджала поліція.

«Тримаємо ситуацію на контролі – бо місце глухе і не виключено, що правоохоронці можуть вдаватися до провокацій, застосування спецзасобів», ─ пише профспілка.

Нагадаємо, 16 грудня на Кіровоградщині гірники «СхідГЗК» вже перекривали три дороги національного значення Кропивницький-Київ, Кропивницький-Миколаїв, Кропивницький-Кривий Ріг, протестуючи проти призупинення роботи уранових шахт і невиплати зарплат.

Із 7 грудня на Кіровоградщині вивели у простій шахти Смолінська, Інгульська і Новокостянтинівська. У профспілці заявили, що призупинення роботи шахт призведе до банкрутства підприємства на початку 2021 року, а також до екологічної катастрофи в регіоні. А 9 грудня у Києві пройшла акція протесту трудового колективу ДП «Схід ГЗК».

18 грудня президент Зеленський заявив, що зарплату шахтарям за жовтень і листопад уже повністю виплачено, а з наступного тижня гірники почнуть отримувати зарплату за грудень.

Раніше шахтарі пригрозили, що розпочнуть всеукраїнський страйк, якщо їм до 20 грудня не виплатять законну зарплату, на яку було виділено 1,4 млрд грн.

На Львівщині понад 30 шахтарів не виходили на поверхню через заборгованість із зарплати.