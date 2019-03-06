  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Львівщині пожежа на складі знищила 500 тонн насіння

    • Розсилка
    На Львівщині пожежа на складі знищила 500 тонн насіння

    Пожежа виникла в окремо розташованій одноповерховій будівлі зерноскладу

    У м. Кам’янка-Бузька на Львівщині на території комбікормового заводу сталася масштабна пожежа.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    Пожежа виникла в окремо розташованій одноповерховій будівлі зерноскладу (вул. Шевченка, 129-а) близько 22 години вечора у вівторок, 5 березня.

    До гасіння пожежі залучалося 58 чоловік та 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 53 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки.

    «6 березня о 00:18 пожежу ліквідовано. Вогнем знищено дах будівлі на площі 1800 кв м та 500 тонн насіння ріпаку», - повідомили рятувальники.

    Жертв та постраждалих немає.

    Нагадаємо, у Чернівцях сталася пожежа у готелі «Черемош». Загоряння сталося на другому поверсі, вигоріла одна кімната.

    Читайте також
    пожежа Львівщина ДСНС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ