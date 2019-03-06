На Львівщині пожежа на складі знищила 500 тонн насіння



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Пожежа виникла в окремо розташованій одноповерховій будівлі зерноскладу

У м. Кам’янка-Бузька на Львівщині на території комбікормового заводу сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Пожежа виникла в окремо розташованій одноповерховій будівлі зерноскладу (вул. Шевченка, 129-а) близько 22 години вечора у вівторок, 5 березня.

До гасіння пожежі залучалося 58 чоловік та 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 53 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки.

«6 березня о 00:18 пожежу ліквідовано. Вогнем знищено дах будівлі на площі 1800 кв м та 500 тонн насіння ріпаку», - повідомили рятувальники.

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, у Чернівцях сталася пожежа у готелі «Черемош». Загоряння сталося на другому поверсі, вигоріла одна кімната.